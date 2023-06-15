Поддержать инвестора

Ключевые тренды в инвестиционном поле Северо-Запада — уход иностранцев и стремление российских промышленников в освободившиеся ниши. Государство усиливает позиции в сфере ГЧП и инфраструктурных проектов, наращивает собственные производственные мощности, расширяет и унифицирует в регионах систему поддержки вложений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главные пожелания инвесторов на федеральном и городском уровнях одинаковы: нужны стабильные и понятные условия для сотрудничества, а также привлечение длинных денег и снижение рисков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Главные пожелания инвесторов на федеральном и городском уровнях одинаковы: нужны стабильные и понятные условия для сотрудничества, а также привлечение длинных денег и снижение рисков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В национальном инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ), представленном на ПМЭФ-2022, Петербург занял шестое, а Ленинградская область — девятое места, поднявшись на фоне других регионов РФ на две и одну ступени соответственно по сравнению с предыдущим годом. «В 2022 году главным конкурентным преимуществом Петербурга является высокий уровень развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в целом. Ленобласть поднялась в ранге благодаря тому, что ускорились регистрация прав собственности и получение разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»,— пояснил BG директор лаборатории инициатив АСИ Михаил Уткин. Среди проблем в Петербурге предприниматели обращают внимание на административное давление. Можно улучшать также качество и доступность финансовой и эффективность нефинансовой поддержки МСП, отмечает господин Уткин. «В Ленинградской области нужно работать в первую очередь над повышением эффективности процедур подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, по выдаче разрешений на строительство»,— указывает он.

Анонсировать результаты новейшего рейтинга в агентстве не стали.

По мнению Дмитрия Панова, депутата, председателя профильной комиссии по инвестициям Законодательного собрания Санкт-Петербурга и председателя местного отделения «Деловой России», одновременно с наличием широкого спектра инструментов и возможностей для реализации инвестпроектов городу не хватает масштабной популяризации своего инвестиционного потенциала на региональном и международном уровнях. Качественным примером того, как могут быть реализованы такие программы, является Республика Татарстан. Кроме того, подтолкнуть потенциального инвестора к принятию решения в пользу Петербурга может создание «пакетных» инвестиционных предложений — полного набора информации и документов по объектам (участкам или имущественным комплексам) для ускоренного прохождения инвестором всех необходимых процедур и согласований.

В связи с разрывом логистических цепочек, подчеркивает депутат, городу необходимо прорабатывать альтернативные маршруты транспортных перевозок с ориентацией на азиатский регион, а также ускорять транспортные и пассажирские потоки со столицей и крупными мегаполисами страны, например, посредством строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург — Москва — Казань. «Усиление роли Петербурга в международных перевозках возможно через участие в реализации проектов и мероприятий по развитию Северного морского пути»,— заключает господин Панов.

Добрые соседи

«По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал Ленинградской области выросли на 11,6% и превысили 545 млрд рублей»,— делится заместитель председателя правительства региона — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. На сопровождение областного Агентства экономического развития в 2022 году пришли 63 новых инвестора, это на 11 компаний меньше, чем в постпандемийный и поэтому очень активный 2021 год. А в первом квартале 2023 года появилось уже более 50 проектов. Общая сумма заявленных инвестиций составила 100,5 млрд рублей. В первую очередь это вложения в обрабатывающую промышленность (большую долю здесь занимает химическая), на втором месте — логистика и все, что с ней связано. «На территории региона сейчас 13 действующих терминалов, два достраиваются и один терминал — на начальной стадии строительства. Также прорабатывается несколько потенциальных проектов. Успешная реализация намеченных планов сделает порт Усть-Луга крупнейшим в России по грузовым мощностям»,— говорит господин Ялов. Третье направление — пищевое производство. «Здесь также мы видим приток российских инвесторов, которые замещают уходящие западные бренды»,— добавляет он.

В прошлом году на сопровождение агентства пришли 15 проектов сферы туризма. «Выездной туризм сильно пострадал вследствие практически трехлетнего ограничения из-за пандемии коронавируса. Среднегодовая наполняемость наиболее успешных туробъектов достигала 80% даже в моменты снятия жестких ограничений. А сейчас фиксируется недостаток мест размещения, и это перспективное направление для инвестирования»,— считает собеседник BG.

Отрасли, которые в 2022 году потеряли инвестиции,— это в первую очередь деревопереработка и производство автокомпонентов. «Внешние ограничения сыграли свою негативную роль»,— комментирует господин Ялов.

Факторами стабильного интереса к региону зампред правительства видит выстроенную систему работы с инвесторами по принципу «единого окна», системный подход и открытость власти для разговора с бизнесом. «На региональном уровне мы самостоятельно инициировали работу по реинжинирингу технических процедур, на которых "спотыкается" инвестор. В этом году уже приступили к оптимизации процессов по получению разрешения на строительство и подключению к электрическим сетям,— подчеркивает Дмитрий Ялов.— Мы оцениваем, что срок получения услуги для инвестора — от момента заполнения первого документа до получения акта о вводе в эксплуатацию — сократится в три раза. Следующим шагом является получение разрешения на строительство, эта процедура чуть более сложная».

Наиболее востребованными мерами поддержки по-прежнему остаются налоговые льготы. В 2022 году Ленинградская область одной из первых приняла свою нормативно-правовую базу по «земле за рубль» для проектов по импортозамещению. Реализуется два проекта. В этом году изменились условия по займам Фонда развития промышленности: максимальная сумма увеличилась со 100 до 200 млн рублей.

Регион завершил важнейший этап по внедрению системы «Зеленый коридор для инвестора», создан полностью цифровизированный сервис «Личный кабинет инвестора». «Практика нашего региона по выстраиванию системы взаимодействия с инвесторами признана Минэкономразвития РФ и АСИ одной из лучших в стране. Проект размещен на платформе "Смартека"»,— гордится господин Ялов.

В Петербурге за 2022 год в основной капитал поступило более 997 млрд рублей вложений за счет всех источников финансирования, подсчитали в комитете по инвестициям города (КИ). Среди приоритетных отраслей: транспортная инфраструктура, промышленность, сфера туризма и культуры, социальные объекты. За последние месяцы существенно продвинулось строительство Витебской и Шкиперской транспортных развязок, стадиона «СКА Арена», трамвайной линии «Славянка», музейно-исторического кластера «Остров фортов», инновационного научно-образовательного центра «ИТМО Хайпарк», завода по производству жидких лекарственных форм компании Solopharm, возрожденных оранжерей Таврического сада.

«Петербург всегда был "законодателем мод" в государственно-частном партнерстве, в первую очередь это касается транспортных проектов (ЗСД, Пулково, "Чижик"). Сейчас мы одними из первых запускаем новый тренд — социально значимые проекты ГЧП. В сотрудничестве с инвесторами и при федеральной поддержке будут созданы пять концессионных школ общей вместимостью почти 5 тыс. учеников»,— рассказали в КИ.

В портфеле комитета — около 300 проектов. В активной стадии реализации — 20 проектов ГЧП на общую сумму 600 млрд рублей и 23 стратегических инвестпроекта более чем на 150 млрд рублей.

Среди новых механизмов поддержки инвесторов в ведомстве называют соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), масштабные или стратегические инвестпроекты, специальные инвестиционные контракты (СПИК), а также Региональный инвестиционный стандарт (РИС), внедрение и утверждение элементов которого запланировано в городе в 2023 году.

В поисках земли

В комитете по инвестициям утверждают, что главные пожелания инвесторов на федеральном и городском уровнях одинаковы: нужны стабильные и понятные условия для сотрудничества, а также привлечение длинных денег и снижение рисков.

Промышленных инвесторов, подсказывает опыт директора по развитию индустриального парка «Марьино» Александра Паршукова, интересуют земельные участки, полностью обеспеченные инженерией, на которых можно построить производство в кратчайшие сроки.

С 2022 года по настоящее время для реализации новых инвестпроектов в Петербурге предоставлено около 130 участков, приводят статистику в КИ, замечая: «В прошлом году мы провели работу по продлению для инвесторов срока строительства в пределах срока действия договоров аренды земельного участка на инвестиционных условиях. Это позволяет избежать избыточных административных проблем и синхронизировать строительство со сроками действия договоров аренды участка на инвестусловиях».

От управляющей компании и квалифицированных подрядчиков, добавляет господин Паршуков, инвестор ищет поддержки в вопросах получения разрешений, согласований, проектирования и строительства. «С начала 2022 года мы заключили шесть сделок с новыми резидентами. Среди них преобладают производство оборудования и химия»,— сообщил директор по развитию «Марьино». На май 2023 года в индустриальном парке осталось 12 га земли формата «гринфилд», обеспеченной инженерными сетями. На следующий год запланирована заключительная фаза инженерной подготовки, которая позволит вывести на рынок последние 14 га промышленных участков.

Остро стоит вопрос дополнительных земельных участков для потенциальных инвесторов у петербургской особой экономической зоны, которая под руководством комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города (КППИТ) ищет подходящие для присоединения участки.

Показатели эффективности зоны, единые для управляющей компании и региона, закреплены до конца действия ее режима в 2054 году. В связи с необходимостью их достижения в документах зафиксировано обязательство о расширении ОЭЗ на третью и последующие площадки, рассказала BG генеральный директор АО «ОЭЗ "Санкт-Петербург"» Тамара Рондалева. В КППИТ на запрос BG не ответили.

В 2022 году в ОЭЗ было привлечено девять инвесторов с общим заявленным объемом вложений более 50 млрд рублей. «За первые пять месяцев текущего года мы привлекли три новых инвестора с объемом инвестиций 4,3 млрд рублей»,— сообщила госпожа Рондалева. В этом году она ожидает запуска проектов АО «НПО "Технологии"» (разработка и изготовление комплексных пищевых добавок, интеграция с предприятиями пищевой промышленности) и АО «НИЦ ЕЭС» («дочка» ПАО «Россети», создает интеллектуальную лабораторию цифровых сетей). Оба резидента — в завершающей стадии строительства объектов. В УК зоны видят тренд на усиление интереса со стороны нефтехимического сектора, продовольственной отрасли, а также предприятий приборостроения и микроэлектроники.

«Компании, которые осуществляли частичную сборку и доработку проектных решений, в условиях отсутствия необходимых компонентов активно занялись разработкой и производством собственных компонентов для предприятий энергетической, строительной, медицинской отраслей»,— поясняет госпожа Рондалева.

«Также мы обратились в Минэкономразвития России с просьбой распространить действие промышленной ипотеки на управляющую компанию ОЭЗ для строительства готовых производственных площадей под сдачу в аренду резидентам. У нас есть опыт строительства таких площадей, и мы строим быстрее, так как режим ОЭЗ позволяет получать мощности и точки присоединения к ресурсам оперативнее, нежели инвестор самостоятельно это сделает за ее пределами. Льготная ипотека для УК позволит существенно сократить сроки ввода объектов и, соответственно, запуска новых производств. Кроме того, сейчас промышленная ипотека недоступна резидентам ОЭЗ ввиду залогового требования и с учетом того, что земля у них находится в аренде. Снятие этого ограничения для резидентов ОЭЗ также могло бы стимулировать их к применению льготной ипотеки»,— рассуждает собеседница BG.

Александр Паршуков считает, что промышленная ипотека должна стать прекрасным инструментом для финансирования строительства новых предприятий. Однако оценивать возможный эффект от нее не спешит, так как последняя редакция соответствующего постановления вышла лишь в апреле.

На перспективу

В Ленинградской области с 2022 года функционирует ОЭЗ «Усть-Луга». Резидентов в ней еще не зарегистрировано, но предполагается, что в зоне будет создан один из крупнейших в мире центров глубокой переработки углеводородного сырья, в состав которого войдут газоперерабатывающий комплекс с заводом по производству сжиженного природного газа и газохимический комплекс (ООО «БХК» и ООО «Русхимальянс»), совокупной стоимостью свыше 2 трлн рублей, говорят в Минэкономразвития РФ.

Здесь добавили, что совместно с городскими властями активно прорабатывают вопрос увеличения площади ОЭЗ «Санкт-Петербург». Она выступила пионером в механизме возмещения регионам затрат на создание (развитие) инфраструктуры зоны за счет федеральных налогов и таможенных пошлин резидентов.

Ленинградская область участвует в реализации механизма реструктуризации бюджетных кредитов с проектом ООО «НеоТехника», который расположится в индустриальном парке «Северо-Западный нанотехнологический центр» в Гатчинском районе, сообщили в Минэкономразвития РФ. За счет федеральных налогов от реализации этого проекта регион сможет не только создать новые источники налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, но и списать задолженность по бюджетным кредитам.

Елена Исаева