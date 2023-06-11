Четыре лесных пожара в Свердловской области возникли из-за ударов молний

В Свердловской области действуют пять пожаров на площади 1 146 гектаров, следует из данных ФБУ «Авиалесохраны» на утро 11 июня. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, четыре возгорания возникли из-за ударов молний.

Речь идет об Ивдельском городском округе, где горит 1,5 га леса, о Пышминском городском округе (46 га), Сосьвинском городском округе (340 га) и Камышловском муниципальном районе (780 га). В тушении пожаров задействовано ведут более 100 человек и свыше 50 единиц спецтехники.

Особый противопожарный режим на территории Свердловской области введен с 15 апреля. Ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить контроль и меры профилактики природных пожаров. На въездах в лесопарки и на подъездах к популярным у охотников и рыбаков местам будут организованы патрули.

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