Безработного жителя Ижевска подозревают в повреждении машины сына бывшей сожительницы

В Ижевске задержали 55-летнего неработающего, ранее судимого ижевчанина, который подозревается в повреждении двух автомобилей. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, по версии следствия, мужчина был пьян, зашел во двор дома, где проживала его бывшая сожительница.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Из неприязненных отношений там он несколько раз ударил ногами и руками иномарку, принадлежащую сыну этой женщины, а также другую стоявшую рядом иномарку. Полученные автомобилями механические повреждения оценили на более 500 тыс. руб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. С подозреваемого взята подписка о невыезде.