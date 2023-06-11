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В Мариинском театре зрительница распылила перцовый газ на спектакле

В Мариинском театре между зрителями спектакля «Лебединое озеро» возник конфликт, в результате которого женщина использовала перцовый баллончик. Об этом вечером, 10 июня, рассказал источник «РИА Новости».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По предварительным данным, женщина с дочерью сидели на 16-м ряду во время показа «Лебединого озера». Чтобы лучше видеть сцену, они смотрели через камеру телефона, рассказали изданию в правоохранительных органах. Другие зрители попытались отнять мобильные устройства, из-за чего женщина распылила газ. Ее вместе с дочерью задержали и увезли в полицейский участок.

Из-за случившегося спектакль был прерван, три человека обратились к медперсоналу. Госпитализация им не потребовалась, рассказали в Мариинском. Позже «Лебединое озеро» продолжилось, а в зале включили дополнительную вентиляцию.

«В театре проводится служебная проверка о том, как зрительница смогла пронести перцовый баллончик в здание театра»,— заключили в театре.

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