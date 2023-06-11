11 случаев бореллиоза и 10 случаев энцефалита выявили у жителей Удмуртии с начала сезона

11 случаев заболеваний иксодовым клещевым бореллиозом выявили в Удмуртии с начала сезона. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Из них шесть случаев зарегистрировали в Ижевске, три в Киясовском районе, по одному случаю — в Каракулинском и Игринском районах. Пятеро жителей Ижевска заразились от клещей при посещении садоогородов, еще один — при выезде в сельскую местность. У пяти заболевших из районов инфицирование произошло по месту проживания в сельской местности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

У пяти заболевших отмечалось среднетяжелое течение заболевания, у остальных шести заболевших — легкое течение заболевание. Троих заболевших госпитализировали.

Клещевым вирусным энцефалитом заболели 10 жителей Удмуртии, в том числе один ребенок. Три случая зафиксировали в Ижевске, по два в Кезском и Балезинском районах, по одному — в Алнашском, Шарканском, Сюмсинском районах. Все заболевшие были не привиты против клещевого вирусного энцефалита.

У девяти заболевших энцефалитом отмечалось среднетяжелое течение заболевания, у одного – легкое течение заболевание. Все были госпитализированы. У семи человек инфицирование произошло по месту проживания в сельской местности, у троих связано с посещением сельской местности.

Также у ребенка из Ижевска выявили заболевание эрлихиозом. Проводилось амбулаторное лечение.

Всего в этом году с присасыванием клещей в медучреждения обратились 8,6 тыс. человек, в том числе почти 1,8 тыс. детей. Клещей на исследование на энцефалит сдавали 6,5 тыс человек, вирус выявлен в 85 клещах. Серопрофилактику провели 1,3 тыс. обратившимся, в том числе более 1 тыс. детей. По бореллиозу на исследование поступили больше 5 тыс. клещей, в 38% обнаружили бореллии. В 1% клещей (52 из 4041) выявлены возбудители анаплазмоза, в 6,8% — возбудители эрлихиоза (274 из 4041).

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