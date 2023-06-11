Обанкротившийся завод Дзержинского отработал прошлый год с прибылью

ФГУП «Машиностроительный завод Дзержинского» опубликовал отчетность за 2022 год. Как следует из документов, за этот период чистая прибыль предприятия составила более 180,8 млн руб. За аналогичный период предыдущего года ФГУП зафиксировало убыток свыше 577,8 млн руб. Выручка завода увеличилась с 650,5 млн руб. до 685,9 млн руб. Поступления о продажи продукции ЗиДа составили 1,619 млрд руб. В 2021 году предприятие реализовало продукции на 779,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» находится в процедуре банкротства с 2005 года. Предприятие производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. Весной торги в форме публичного предложения по продаже имущественного комплекса предприятия выиграло ООО «Спецпроектстрой», цена сделки составила 725 млн руб. 24 мая конкурсный управляющий Лев Шляпин подписал с компанией договор купли-продажи. Сейчас результаты торгов пытается оспорить Минпромторг.