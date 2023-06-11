Двое россиян погибли в ДТП в Таиланде

18-летняя девушка и 23-летний молодой человек погибли в ДТП в городе Паттайя в Таиланде, сообщил телеканал Nation TV. По информации СМИ, погибшие — граждане России.

Как пишет Nation TV, полиция получила сообщение об аварии около пяти утра по местному времени (1:00 мск). Водитель машины марки Toyota Altis не справился с управлением. Автомобиль вылетел на «островок безопасности» на разделительной полосе трассы Сукхумвит, врезавшись в растущие там пальмы. В результате удара сломалось несколько пальм. Части автомобиля разбросало вокруг места ДТП.

На момент приезда спасателей водитель и пассажир были живы. Чтобы вытащить их из автомобиля, спасателям пришлось использовать специальное оборудование. Медики пытались оказать помощь пострадавшим, но полученные в ДТП ранения были смертельными.

Погибшие — граждане России, пишет Nation TV со ссылкой на данные полиции. В протоколе они обозначены как Miss Valeriia Khimich и Mr. Gleb Solovev. Полицейские выясняют причину аварии.

Олеся Павленко