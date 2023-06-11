Пермского застройщика подозревают в подделке документов для получения разрешения на строительство

В краевом минимущества сообщили, что в отношении одного из пермских застройщиков ведется расследование по статье за подделку официального документа (ст. 327 УК РФ – подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). По данным министерства, для получения разрешения на возведение административного здания девелопер предоставил в ведомство копию согласия собственника на размещение объекта на принадлежащем ему земельном участке. Однако в ходе межведомственной проверки оказалось, что согласие на возведение административного здания по этому адресу владелец не выдавал. Согласие было выдано другому застройщику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С учетом выявленных обстоятельств при строительстве административного здания минимущества направило письмо начальнику управления МВД по Перми для проведения расследования.

В министерстве напомнили, что для получения разрешительного документа девелопер должен направить в ведомство заявление с приложением необходимых документов. Среди таких документов, например, копия согласия собственника земельного участка на размещение на нем объектов. «Подчеркнем, что документы проходят тщательную проверку, в том числе и с участием представителей других ведомств, и в случае выявления не соответствий, как в случае с вышеупомянутым застройщиком, краевое ведомство принимает меры, предусмотренные законодательством», - заявили в минимущества. Если проектная документация соответствует требованиям, и в ней не выявлено нарушений, девелопер получает разрешение на строительство или реконструкцию.