В Стокгольме в результате стрельбы погиб подросток

В Стокгольме неизвестный открыл огонь на юге города. В результате погиб 15-летний подросток. Трое человек ранены, включая еще одного 15-летнего подростка, а также мужчину и женщину от 45 до 65 лет, сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.

Как сообщили в полиции, сотрудники прибыли на место происшествия после уведомления о стрельбе. Подросток погиб на месте, пострадавших госпитализировали, детали об их состоянии не приводятся.

Спустя менее чем через час, пишет AFP, сотрудники полиции арестовали двое мужчин. Подробности о них не уточняются. Правоохранительные органы расследуют дело об убийстве и покушении на убийство.