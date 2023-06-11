Мэрии Перми не удалось взыскать с КРПК 14 млн руб. за аренду участков под социальные дома

Суд отказал городскому департаменту земельных отношений в требовании взыскать с «Корпорации развития Пермского края» 14,1 млн руб. за аренду двух участков на ул. Маяковского, 54 и 57. Изначально корпорация – структура региональных властей – арендовала эти площади по приоритетному инвестпроекту (ПИП) под строительство социального жилья. Потом статус ПИП с проекта сняли, и мэрия сначала расторгла договоры аренды участков, а позже решила повысить размер арендной платы по ним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно материалам дела на сайте арбитражного суда Пермского края, минувшей осенью департамент обратился в суд с требованием взыскать с КРПК суммарно 14,1 млн руб. арендной платы за участки по ул. Маяковского, 54 и 57 за период с февраля и апреля 2020 года по апрель 2021 года (плюс пеня). Администрация города сдала в аренду КРПК участки в рамках приоритетного инвестпроекта на льготных условиях. Однако в конце 2020 года краевой совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата снял с инициативы КРПК статус приоритетного инвестпроекта. После этого департамент земельных отношений уведомил корпорацию о расторжении договора аренды участков и возвращении территорий себе. В мае 2022 года департамент сообщил КРПК об изменении размера арендной платы участков и установлении ее размера за прошлый период в соответствии с рыночной ценой. Так как «Корпорация Пермского края» это требование не исполнила, департамент обратился в суд. КРПК подала в суд встречное заявление, потребовав признать уведомление о повышении размера аренды недействительным. Суд посчитал увеличение мэрией арендной платы за участки по ул. Маяковского необоснованным и удовлетворил встречное требование ответчика. Уведомление департамента о повышении цены аренды признали недействительным. Решение было принято 24 мая.

Сейчас на участках по ул. Маяковского, 54 и 57 администрация Перми возводит два десятиэтажных муниципальных дома для расселения аварийного жилья. Дома строятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Контракты на строительство заключены с ООО «Пермь-Уралстальконструкция».