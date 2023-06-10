«Яндекс Погода»: 11 июня в Черноземье ожидается пасмурная и дождливая погода, от +14° до +20°

На всей территории Черноземья 11 июня ожидается пасмурная и дождливая погода, а среднесуточная температура будет варьироваться от +14° до +20°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Так, небольшой дождь прогнозируется в Воронежской, Курской и Тамбовской областях, где температура воздуха прогреется лишь до +14°…+16°. Эти регионы могут стать самыми прохладными в воскресенье.

Теплее всего 11 июня будет жителям Белгородской области – здесь отметка термометра поднимется до +20°, хотя погода ожидается пасмурной. Также пасмурно и до +16 будет в Липецкой и Орловской областях.

Владимир Зоркий