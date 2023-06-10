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Путь «Амкара» в Первую лигу стал сложнее

В субботу финишировал сезон во Второй футбольной лиге. Последними места распределили команды в группах 2 и 3. После этих результатов стало известно, что пермский футбольный клуб «Амкар» попадет в «серебряную» группу дивизиона А, реформированной Второй Лиги. Его соперниками будут «Родина-2», «Форте», «Текстильщик», «Салют», «Челябинск», «Кубань Холдинг», «Чертаново», «Авангард», «Новосибирск». Эти клубы будут бороться за выход в «золотую» группу дивизиона А. Оттуда уже команды имеют право на выход в Первую лигу ФНЛ.

Впрочем, для пермского клуба возможно чудо. У клуба «Велес», который попал в «золотую» группу, могут возникнуть причины для самоотвода. В этом случае они добровольно понижаются в классе. При этой ситуации «Амкар» занимает освободившееся место в более престижной группе.

Напомним, что в этом сезоне «Амкар» до последних туров вел борьбу за выход из Второй лиги в Первую. Такую задачу перед ним поставили краевые власти. Но клуб завершил сезон на третьем месте, не выполнив поставленную задачу.

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