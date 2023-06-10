Под Переславлем в зоне нацпарка ликвидируют свалку отходов

В Никитской слободе под Переславлем в зоне национального парка «Плещеево озеро» началась ликвидация несанкционированной свалки промышленных отходов. Об этом сообщила администрация Переславского городского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ликвидация свалки отходов

Фото: администрация Переславля-Залесского Ликвидация свалки отходов

Фото: администрация Переславля-Залесского

По словам местных жителей отходы сюда свозились грузовиками 8 и 9 июня. Переславцы вызвали полицию, представителей национального парка и депутатов.

«Производственные отходы ссыпали прямо на пожарный проезд. Причём видно, что отходы давние, с запахом гниения. А чуть ниже проходит Галев проток, который течёт в Никитский пруд и дальше в озеро. Жители переживают, что если пойдёт дождь, то может произойти экологическая катастрофа»,— рассказал депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин.

10 июня на месте работали полицейские и сотрудники администрации Переславля.

«Полиция изъяла пробы мусора и земли на экспертизу, был подсчитан объём привезённого мусора, а также замерили по спутнику, где проходят границы участка и на чьей земле складирование отходов. Сейчас полиция занимается поиском владельца участка и разыскивает автомобили, на которых привезли мусор»,— отметил все тот же Сергей Хабибулин.

К вечеру 10 июня в администрации Переславля сообщили, что виновник найден. Сейчас мусор с территории национального парка уже начали убирать.

«В Никитской слободе начался вывоз отходов. После поступившей информации о выгрузке здесь большого количества строительных отходов, была проведена проверка. Нарушитель установлен, проводятся следственные действия, по результатам которых он будет привлечен к ответственности. Сейчас нарушитель ликвидирует образовавшуюся свалку»,— рассказали в администрации Переславля.

Андрей Иванов