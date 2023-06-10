Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Подарок жизни

Как дети смогли выжить в джунглях Амазонки после авиакатастрофы

В Колумбии четверо детей выжили после 40 дней скитания по амазонским лесам. Последние недели их искали военные и добровольцы. В начале мая разбился легкомоторный самолет, на котором дети вместе с матерью летели в одну из провинций страны. Обломки обнаружили больше двух недель спустя глубоко в джунглях. Все трое взрослых на борту погибли. Детей 13, девяти, четырех лет и 11 месяцев спасатели не обнаружили. Как им удалось выжить? И что чувствует человек, оказавшийся в диких лесах Амазонии? Расскажет Иван Хорушевский.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

О приключениях в лесах западной Амазонии, где нашли пропавших детей, выпуски своих шоу неоднократно снимал самый знаменитый в мире эксперт по выживанию Беар Гриллз. На видео британец подчеркивал, что в джунглях немало опасностей вроде диких животных и насекомых. А под ногами много еды. Некоторая, впрочем, может оказаться смертельной, предупредил Беар Гриллз:

Как детей нашли в Джунглях Колумбии

Как детей нашли в Джунглях Колумбии

«Со времен службы в армии помню, как медленно приходилось передвигаться по джунглям. Иногда целый день уходил на то, чтобы пройти 2 км. Можно легко заблудиться и потом кружить сутками по этим густым лесам. Во влажных горных лесах живут ягуары и змеи, но их немного. Самыми опасными убийцами являются растения. Это гриб phalloides. Он такой ядовитый и противный, что если я его съем, мои кишки разрушаться за сутки. Из-за влаги и жары растения вырастают до 6 м в год. А плющи может образовывать такие густые участки, что сквозь них ничего не видно».

Детям, потерявшиеся в Колумбии, советы от Беара Гриллза были не нужны. Они, как сообщается, происходят из местного индейского племени уитото и прекрасно знают, что можно есть, а от кого стоит спрятаться. Двигаясь по следам, спасатели находили импровизированные убежища из веток. Дети почти не отдыхали и постоянно находились в движении, и это осложняло поиски. Вертолеты транслировали с репродуктора голос их бабушки, которая просила внуков остановиться и ждать помощи. Как только их нашли, выяснилось, что дети, исхудавшие, искусанные насекомыми, сами смастерили себе обувь из обрывков ткани и смогли позаботиться о своем годовалом брате. Президент Колумбии Густаво Петро назвал спасение детей историческим:

«Они были одни и проявили невероятные навыки выживания. Это войдет в историю. Теперь они — дети мира и Колумбии. Большой подарок для нашей страны. Подарок жизни. Об этих детях позаботились джунгли».

А как бы себя чувствовал на месте колумбийских детей человек, впервые оказавшийся в лесах Амазонки? Спортивный журналист Михаил Моссаковский, поделился опытом:

«Когда ты подлетаешь к этому аэропорту и видишь полоску реки Амазонки и бесконечные просторы дождевого леса. Когда я первый раз пошел, конечно, мне было некомфортно. Постоянно чувствовалось какое-то движение. Вокруг все живет. Ясно, что ты не один.

Например, когда мы услышали крики ягуара, казалось, что он рядом с нами. Когда я понял, что мы идем в самую чащу, я спросил проводника, не опасно ли это. Он даже не понял, о чем я его спрашиваю. Но была ситуация, когда мы заплутали. Вот это у местных вызвало действительно очень быструю и достаточно шутливую реакцию. Доходило до звонков в национальную гвардию».

Навыки выживания в лесу есть не только у колумбийских детей. Так в 2020 году 10-летний Костя из Перми потерялся в тайге и бродил там трое суток. Спасать ребенка никому не пришлось. Мальчик преодолел 50 км и в итоге сам нашел выход и леса.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...