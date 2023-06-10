Подарок жизни

В Колумбии четверо детей выжили после 40 дней скитания по амазонским лесам. Последние недели их искали военные и добровольцы. В начале мая разбился легкомоторный самолет, на котором дети вместе с матерью летели в одну из провинций страны. Обломки обнаружили больше двух недель спустя глубоко в джунглях. Все трое взрослых на борту погибли. Детей 13, девяти, четырех лет и 11 месяцев спасатели не обнаружили. Как им удалось выжить? И что чувствует человек, оказавшийся в диких лесах Амазонии? Расскажет Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

О приключениях в лесах западной Амазонии, где нашли пропавших детей, выпуски своих шоу неоднократно снимал самый знаменитый в мире эксперт по выживанию Беар Гриллз. На видео британец подчеркивал, что в джунглях немало опасностей вроде диких животных и насекомых. А под ногами много еды. Некоторая, впрочем, может оказаться смертельной, предупредил Беар Гриллз:

«Со времен службы в армии помню, как медленно приходилось передвигаться по джунглям. Иногда целый день уходил на то, чтобы пройти 2 км. Можно легко заблудиться и потом кружить сутками по этим густым лесам. Во влажных горных лесах живут ягуары и змеи, но их немного. Самыми опасными убийцами являются растения. Это гриб phalloides. Он такой ядовитый и противный, что если я его съем, мои кишки разрушаться за сутки. Из-за влаги и жары растения вырастают до 6 м в год. А плющи может образовывать такие густые участки, что сквозь них ничего не видно».

Детям, потерявшиеся в Колумбии, советы от Беара Гриллза были не нужны. Они, как сообщается, происходят из местного индейского племени уитото и прекрасно знают, что можно есть, а от кого стоит спрятаться. Двигаясь по следам, спасатели находили импровизированные убежища из веток. Дети почти не отдыхали и постоянно находились в движении, и это осложняло поиски. Вертолеты транслировали с репродуктора голос их бабушки, которая просила внуков остановиться и ждать помощи. Как только их нашли, выяснилось, что дети, исхудавшие, искусанные насекомыми, сами смастерили себе обувь из обрывков ткани и смогли позаботиться о своем годовалом брате. Президент Колумбии Густаво Петро назвал спасение детей историческим:

«Они были одни и проявили невероятные навыки выживания. Это войдет в историю. Теперь они — дети мира и Колумбии. Большой подарок для нашей страны. Подарок жизни. Об этих детях позаботились джунгли».

А как бы себя чувствовал на месте колумбийских детей человек, впервые оказавшийся в лесах Амазонки? Спортивный журналист Михаил Моссаковский, поделился опытом:

«Когда ты подлетаешь к этому аэропорту и видишь полоску реки Амазонки и бесконечные просторы дождевого леса. Когда я первый раз пошел, конечно, мне было некомфортно. Постоянно чувствовалось какое-то движение. Вокруг все живет. Ясно, что ты не один.

Например, когда мы услышали крики ягуара, казалось, что он рядом с нами. Когда я понял, что мы идем в самую чащу, я спросил проводника, не опасно ли это. Он даже не понял, о чем я его спрашиваю. Но была ситуация, когда мы заплутали. Вот это у местных вызвало действительно очень быструю и достаточно шутливую реакцию. Доходило до звонков в национальную гвардию».

Навыки выживания в лесу есть не только у колумбийских детей. Так в 2020 году 10-летний Костя из Перми потерялся в тайге и бродил там трое суток. Спасать ребенка никому не пришлось. Мальчик преодолел 50 км и в итоге сам нашел выход и леса.

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Елизавета Скобцова