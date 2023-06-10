В Ярославле завершается ремонт Ленинградского проспекта

Ремонт Ленинградского проспекта в Ярославле завершится на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на мэра города Артема Молчанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ленинградский проспект

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Ленинградский проспект

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Ленинградский проспект на участке от Волгоградской до Строителей ремонтируют с осени 2022 года. Как отметили в мэрии, уже уложено около 2 км нового асфальтового покрытия, включая дороги-дублеры. На проспекте установлены новые перильные ограждения, готовы заездные карманы к остановочным павильонам, нанесена разметка. Подрядчик АО «РУМСР» занимается установкой новых светофоров и светоотражающих дорожных знаков.

«Здесь в конце следующей недели пройдёт техническая приёмка. Наши коллеги совместно с общественниками и представителями ГИБДД проверят дорожный объект, зафиксируют замечания, и после подрядная организация в течение нескольких дней всё устранит и введёт дорогу в эксплуатацию», — заявил Артём Молчанов.

Подрядчик получит за ремонт проспекта 256 млн руб., срок сдачи объекта в муниципальном контракте определен 30 июня 2023 года.

Андрей Иванов