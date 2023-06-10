Молодежный сквер на Сизова откроют к октябрю

На месте пустыря на проспекте Сизова откроют сквер Молодежный. Строительство общественного пространства завершится до октября 2023 года, рассказали 10 июня в пресс-службе Смольного.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, сквер разрабатывался по инициативе жителей Приморского района. Обустройство пространства проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В настоящее время в сквере уже оборудованы спортивные площадки, скейт-парк, теннисный стол, беседки и амфитеатр. Также рабочие установили парковки для велосипедов, скамейки и освещение. На территории сквера высадили деревья, кустарники и цветы.

В Смольном рассказали, что к октябрю там появятся стены для граффити и навесы.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте