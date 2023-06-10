Сбер и правительство Самарской области провели дизайн-сессию по цифровой трансформации региона

Дизайн-сессия по цифровой трансформации Самарской области

Фото: Пресс-служба Сбербанка

В Самаре прошла дизайн-сессия по искусственному интеллекту и его дальнейшему применению в регионе. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Григорий Борисенко, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, а также топ-менеджеры Сбера и представители отраслевых министерств.

Формат проведения мероприятия предусматривал работу экспертов в командах, в которых участники рассматривали различные аспекты применения технологий искусственного интеллекта в различных сферах. В частности, в государственном управлении, образовании, экологии, здравоохранении и ЖКХ. По итогам обсуждения были разработаны конкретные предложения для цифровой трансформации региона.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что искусственный интеллект уже применяется в каждой экономической отрасли. «Улучшение таких параметров, как скорость или качество обслуживания возможно с помощью искусственного интеллекта. По нашим подсчетам, применение таких технологий приведет к росту ВВП России на 1% к 2025 году. А это триллионы рублей в масштабе всей страны. Сегодня все больше регионов нашей страны стремятся перейти на государственное управление с использованием технологий искусственного интеллекта. Самарская область — не исключение, и мы рады помогать руководству региона в этом, делиться накопленной экспертизой и опытом, чтобы сделать жизнь самарцев комфортнее и качественнее»,— заявил господин Ведяхин.

Топ-менеджер Сбербанка также подчеркнул, что для региона важно создать и удержать высококвалифицированные кадры, которые занимаются искусственным интеллектом. «Самара является городом-курортом с комфортными условиями для проживания. Уверен, сюда будут приезжать для работы кадры из других регионов»,— добавил он.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Григорий Борисенко согласился, что технологии искусственного интеллекта хорошо зарекомендовали себя в самых разных областях деятельности. «Ключевым фактором успеха внедрения такого решения в любой бизнес-процесс является правильная постановка задачи. Все должно быть экономически оправдано, необходимо постоянно мониторить качество работы, понимать сам процесс, в рамках которого хотим найти такие решения. На дизайн-сессии мы смогли обсудить, какие задачи региона можно предложить для решения с использованием технологии искусственного интеллекта, наметили план по их реализации и оценили уже готовые кейсы»,— рассказал представитель профильного ведомства.

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов констатировал, что регион вошел в ТОП-6 субъектов РФ по разработке ПО, расположившись в группе лидеров. «В рейтинге регионов по экспорту IT-разработок мы занимаем третье место на душу населения после Москвы и Санкт-Петербурга. Это очень хороший результат. Эксперты Минцифры РФ подвели итоги: по динамике прибыли наши самарские компании по итогам прошлого года уверенно заняли первое место. Это создает хорошую базу для дальнейшего развития, для привлечения инвестиций в проекты, связанные с искусственным интеллектом. Думаю, что мы с удовольствием воспользуемся этой базой, этими возможностями. Мы уже применяем технологии на основе искусственного интеллекта при формировании системы управления дорожным движением, развиваем наши проекты, связанны с картой жителя, где также используется искусственный интеллект. Его возможности поистине безграничны, здесь огромные перспективы, на основе этой технологии формируются новые кластеры в экономике нашего региона. Сегодня мы договорились со Сбером, что приложим совместные усилия для развития этого направления»,— отметил вице-губернатор.

Андрей Сазонов