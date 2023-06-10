Крипторынок приготовился к переделу

Иски против крупнеших криптобирж могут изменить расклад сил на рынке и сыграть на руку российским инвесторам. Так аналитики оценивают перспективы разбирательств американских властей с площадками Coinbase и Binance. Комиссия по ценным бумагам США потребовала заморозить активы американского подразделения Binance. Регулятор отмечает, что крупнейшая в мире криптобиржа контролирует более $2 млрд, которые принадлежат американцам. И есть риск, что основатель Binance Чанпэн Чжао похитит эти средства. Бизнесмена и его структуры обвиняют по 13 пунктам. Среди них и незаконная продажа ценных бумаг. Coinbase попала под аналогичный удар 6 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic/Illustration, Reuters Фото: Dado Ruvic/Illustration, Reuters

Регулятор считает, что крупнейшая криптобиржа на американском рынке работала в качестве незарегистрированного брокера и уклонялась от раскрытия информации для рынков ценных бумаг. Чем грозят претензии регулятора? Аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков считает, что Binance выдавят с американского рынка, а клиенты начнут больше доверять другим площадкам:

«Полагаю, что Binance можно уже распрощаться со своим американским подразделением Binance US, хотя оно никогда и не было ключевым. Это все в большей степени офшорная история. Binance останется довольно крупным игроком, несмотря на потенциальный уход из США. С Coinbase ситуация сложнее. Изначально проект ориентировался на американский рынок, они вышли на IPO. И тот факт, что площадка два-три месяца назад приняла решение развиваться в офшорном направлении как раз и говорит о том, что они прекрасно осознавали перспективы.

Вряд ли мы говорим о подрыве доверия участников рынка. Одно дело вывести криптовалюту с биржи на долгосрочное и безопасное хранение, чтобы переждать бурю, но другое — избавиться от криптовалюты, продать ее за доллары или евро. Сейчас я не вижу к этому поводов.

Если американское законодательство ужесточится, и инвесторы или клиенты из США захотят работать в других юрисдикциях, то это будет большим вызовом для данных бирж.

Сейчас крупные площадки из топ-5 не работают с пользователями, инвесторами из Америки. Очевидно, что вырастет популярность децентрализованных — так называемых DEX-бирж — где обмен или торговля, например, фьючерсами на криптовалюту происходит в рамках отсутствующей регистрации.

Уже за последние несколько дней виден рост на несколько порядков объемов торгов на децентрализованных биржах. Но говорить о крупной перестройке индустрии не приходится, потому что те же DEX-биржи по комфорту использования, к сожалению, с централизованными сейчас не сравнятся.

Большое количество крупных централизованных бирж обслуживало россиян, несмотря на санкции. Binance недавно вернула возможность гражданам РФ работать, полностью убрав все лимиты. А Coinbase в принципе никогда не пользовалась популярностью у наших соотечественников. Рост количества децентрализованных бирж повысит конкурентность, ликвидность рынка. Потенциальные санкции будут не столь существенны. Думаю, что в перспективе это сыграет на руку инвесторам, потому что человек сам сможет выбирать удобную для себя площадку».

Американское дочка Binance на днях приостановила пополнение долларовых депозитов. Клиентов призывают вывести средства в этой валюте из-за проблем с банками-партнерами. На фоне новостей об иске со стороны регулятора инвесторы за сутки вывели с Binance почти $800 млн. Акции Coinbase падали на 21%.Цена биткойна снизилась до $26 тыс. — это худший показатель с середины марта.

В ближайшие полгода курс продолжит колебаться, но с окончанием разбирательств в отношении Coinbase и Binance может побить исторический рекорд, полагает аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский:

«Американцы вычищают все компании, которые имеют китайские корни. Binance — это крупнейший игрок, и он имеет связи с Китаем. Крипторынок ждет передел, но с криптовалютой ничего не будет. Именно в США в майнинг инвестируются огромные деньги. Но они будут создавать сугубо свой сегмент рынка от производства до продажи, потому что с их точки зрения биткойн — это некое средство нерегулируемого перетока капитала. Им структурно будет удобнее контролировать аффилированных гигантов с американскими банками. И поскольку по блокчейну и по крипторынку очень многие банки имеют свои проекты, скорее всего, именно под них расчищается поляна.

Поэтому вполне возможно, что тот же JPMorgan начнет открывать счета прямо в криптовалюте. Другие игроки станут не нужны.

Откровенно говоря, я удивлен проблемами Coinbase, потому что их акционер — это Goldman Sachs, и, скорее всего, их судьба будет благополучна.

Думаю, курс биткойна не будет меняться до следующего халвинга, когда темпы его эмиссии падают вдвое в соответствии с алгоритмом генерации. Халвинг ожидается в 2024 году. Они управятся, то есть задавят все, что считают нужным задавить и после этого цена пойдет вверх, вероятно, к новому историческому максимуму.

И на этом очень хорошо зарабатывают те, кто сейчас в Америке занимаются майнингом биткойна, пользуясь очень дешевой электроэнергией. Крупная компания по добыче этой криптовалюты заключила контракт за какую-то смешную цену на покупку электричества у какой-то атомной электростанции, они сейчас заготавливают биткойн.

Рост рынка будет, но, думаю, не в 2023 году. Здесь на него будут давить, во-первых, разборки, во-вторых, общая турбулентость на финансовых рынках. Потому что когда их лихорадит, у банковской системы как таковой начинаются проблемы с долларовой ликвидностью. Я думаю, вся эта ситуация в финансовом секторе устаканится где-то к концу ноября. К этому моменту они как раз закончат регуляторные разборки, где-то декабрь и следующий год — это будет "бычий" рынок в криптовалюте».

Обе криптобиржи планируют опротестовать решение Комиссии по ценным бумагам. Как сообщает The Wall Street Journal, основатель Coinbase Брайан Армстронг утверждает, что традиционные нормы контроля за ценными бумагами не подходят для цифровых активов.

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Елизавета Скобцова