«Пари НН» сохранил место в премьер-лиге после матча с московской «Родиной»

По результатам двух стыковых матчей футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» обыграл «Родину» (Москва) со счетом 3:2. Нижегородская команда остается в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Пари Нижний Новгород» Фото: ФК «Пари Нижний Новгород»

В ответном переходном матче 10 июня «Пари НН» уступил «Родине» со счетом 0:2, но ранее обыграл московскую команду со счетом 3:0.

По результатам сыгранных матчей «Пари НН» набрал 30 очков и занял 13 место в турнирной таблице. На первой строчке — «Зенит», получивший 70 очков.

Елена Ковалева