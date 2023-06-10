Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетил Херсонскую область

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и руководителем областного правительства Андреем Алексеенко посетил образовательные учреждения, а также местную детско-юношескую спортивную школу. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава Кубани проинспектировал в подшефной Херсонской области ход ремонтных работ на соцобъектах. Две школы восстанавливают сейчас в Геническе, еще одну — в поселке городского типа Новотроицкое. От Краснодарского края уже передали 10 тонн гуманитарной помощи для людей, которых эвакуировали из зоны затопления. Еще 30 тонн груза готовят к отправке.

«Все школы были построены еще в 1960–80-е годы и за это время ни разу капитально не ремонтировались. Сейчас полностью обновляем коммуникации, занимаемся отделкой и благоустройством пришкольной территории. К 1 сентября основной фронт работ должен быть выполнен», — сообщил губернатор Краснодарского края.

В школах принято решение не только капитально отремонтировать внутренние помещения, но и оборудовать уличные спортплощадки.

Тат Гаспарян

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