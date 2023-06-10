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Строительство подземного перехода на Красных Партизан в Краснодаре отстает от графика

Подрядчик должен увеличить количество рабочих, чтобы завершить до 1 сентября строительство подземного пешеходного перехода на Красных Партизан в Краснодаре. Об этом сообщает глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Фото: Евгений Наумов / Telegram

Фото: Евгений Наумов / Telegram

Увеличение количества рабочих позволит восстановить движение транспорта на этом участке в полном объеме.

«Подземник должны построить четко по графику. Без переносов сроков. Это в интересах и пешеходов, и автомобилистов»,— добавил мэр Краснодара.

Тат Гаспарян

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