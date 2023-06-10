Четыре учреждения Кубани признаны лучшими в проекте «Лига Знаний: школы и колледжи»

Брюховецкий аграрный колледж, Северо-Кавказский филиал Российского государственного университета правосудия, школа №42 Краснодара и школа №9 Темрюкского района в числе лучших по итогам проекта «Лига Знаний: школы и колледжи». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Лига Знаний. Школы и колледжи / VK Фото: Лига Знаний. Школы и колледжи / VK

Завершился региональный этап всероссийского интеллектуального турнира, за место в финале боролись 25 школ и колледжей региона.

Большую игру организовали на площадке Кубанского государственного университета. В ней приняли участие школы и колледжи, возглавившие турнирную таблицу по итогам командных игр. Вопросы конкурсантам подготовили «знатоки проекта» — известные общественные и государственные деятели, представители науки и искусства.

Финалисты получат памятные награды, а также электронные формы учебников по семи предметам на выбор. Сильнейшее учебное заведение представит Краснодарский край на финале в Москве.

Турнир «Лига Знаний: школы и колледжи» стартовал 24 марта при поддержке Министерства просвещения РФ. Это один из просветительских форматов направления Знание.Игра.

Тат Гаспарян

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