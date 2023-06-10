Победитель Лиги чемпионов, по мнению букмекеров, очевиден — обладателем кубка должен стать «Манчестер Сити». Финал ЛЧ пройдет 10 июня в Стамбуле. Победа в турнире для английского клуба может стать первой в истории. Действительно ли все так предсказуемо? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов поговорил с телеведущим, комментатором, экспертом «Лиги ставок» Сергеем Акулининым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

— На первый взгляд, исход финала ЛЧ предсказуем. Но если мы вспомним 2005 год, когда в том же Стамбуле в финале Лиги чемпионов играли «Ливерпуль» и «Милан», уверен, после первого тайма, когда итальянский клуб вел 3:0, на всей планете не нашлось бы человека, который бы поставил на победу красных. Тогда болельщики «Ливерпуля», которые смотрели игру по телевизору, ушли спать после первого тайма, а он сравнял счет и взял кубок. И в футболе таких историй очень много, причем на всех уровнях. Вспомните «Акрон». Многие вообще не знали название этой команды в Кубке России, а потом она выносила «Спартак», «Динамо» и другие московские клубы. Перед игрой обычно все предсказуемо. И после победы фаворита все в один голос поют замечательную песню, что все так и должно быть. Но будет ли так сейчас? Понимаю, «Сити» должен побеждать по всем позициям. Однако футбольные сказки никто не отменял. Можем ли мы сегодня рассчитывать на нечто подобное?

— На сказку можем рассчитывать всегда, когда речь идет о финале. Мы понимаем: не может быть, что «Манчестер Сити» сегодня будет противостоять какая-то слабая команда. Все-таки «Интер» — это не дворовый клуб. Это команда уровня финала Лиги чемпионов. Поэтому в любом случае там расклад сил может быть 55 на 45, 52 на 48. Здесь оба клуба обязаны показывать футбол высшего качества и побеждать соперника.

— Тем не менее я сейчас буду озвучивать ставки, цифры и суммы, которые, думаю, многих потрясут и удивят. Ставка на победу «Мансити» в основное время в «Лиге ставок» 1,52. Самая большая сумма на победу в основное время — 6,9 млн руб. Буквально вчера была ставка в 3 млн руб. Коэффициент на то, что «Сити» возьмет трофей, — 1,26, кто-то поставил на это 8,35 млн руб. Как это можно прокомментировать, Сергей?

— Сразу скажу, что это был не я, несмотря на то, что верю в победу «Сити» и Пепа Гвардиолы, за которого переживаю конкретно в этом противостоянии. Но считаю, что коэффициент 1,26 на победу одного из участников финала Лиги чемпионов — это какая-то переоценка. Поэтому, если вы не интересуетесь особо футболом, но хотите подогреть сегодняшний просмотр матча, просто вслепую ставьте на «Интер» с 4,5.

Это прекрасный коэффициент для того, чтобы поболеть, попереживать и потом в случае успеха даже получить какой-то выигрыш. Повторюсь, меня этот перекос для финального матча удивляет. В нем может быть огромное количество случайностей, офсайд, VAR, судья что-то не увидел и так далее. Это даже не двухматчевое противостояние, не игра в группе. Откуда такое преимущество у «Сити»?

— Подчеркну, что коэффициент 4,5 на то, что «Интер» возьмет кубок чемпионов, а на победу команды в основное время можно зарядить с коэффициентом 7. Две самые популярные ставки — это победа «Сити» в основное время (1,52) и гол Эрлинга Холанна. На то, что он забьет первым, коэффициент 3,05, на то, что просто забьет, — 1,8, по-моему.

— Ему просто можно не выходить на поле, он весь обвешан ставками и коэффициентами.

— Забьет он или нет, как вы считаете?

— Да, думаю, забьет.

— Значит, уже хорошая история. А на что еще стоит посмотреть? Может быть, на результативность или что-то еще?

— Тем, кто очарован магией Стамбула, стадионом «Ататюрк» и событиями 2005 года, когда матч «Милан»—«Ливерпуль» завершился со счетом 3:3, тем, кто верит в приметы и такого рода вещи, предлагаю попробовать верхи. Но они, честно говоря, идут не за очень большие коэффициенты. Для того, чтобы реально на этом заработать, нужно пробовать от 2,5-3,5.

Еще, на мой взгляд, интересная ставка на то, что «Сити» забьет в обоих таймах. Это будет стоить примерно 3,5, я бы такой вариант рекомендовал. Мне кажется, «Манчестер Сити» способен сделать это в первом тайме и, соответственно, забить гол и во втором тайме. И, наверное, тем, кто верит в победу «Мансити», предлагаю поиграться со ставками на то, что игра завершится в основное время, дополнительного времени не будет. На такое событие предлагаются хорошие коэффициенты.

— И последний вопрос, он касается зрелищности. Многие говорят, мол, что там будет разрушать «Интер», никакого футбола не будет. Опровергните это предположение?

— Допускаю, но для этого просто нужен гол «Манчестер Сити». Лучше, конечно, не гол «Интера», тогда все уйдет в полное тотальное разрушение происходящего на поле. Быстрый гол «Манчестер Сити», и тогда, надеюсь, мы посмотрим футбол. Очень важно, чтобы не было каких-то судейских разборок, скандалов. Надеюсь, что бригада сегодня отработает так же прекрасно, как она это сделала в финале чемпионата мира буквально полгода назад.