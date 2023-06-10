«Электромашина» открыла в Челябинске быстрозарядную электрозаправку

НПО «Электромашина» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в корпорацию «Ростех») запустило в Челябинске электрозаправочный комплекс Elli с быстрозарядной станцией на 150 к Вт. Как сообщают в пресс-службе предприятия, аналогов этой станции в России нет.

Комплекс представляет собой инфраструктурный проект с интеллектуальной системой, обеспечивающей видеоаналитику, экологический мониторинг и раздающей бесплатный интернет по Wi-Fi.

Станция расположена в Ленинском районе Челябинска на улице Машиностроителей.