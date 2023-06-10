В Петербурге завершился капремонт больницы Святого Ионна Кронштадтского

В петербургской больнице Святого Праведного Иоанна Кронштадтского завершился капитальный ремонт фасада и кровли. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Работы проводились в главном здании больницы. Ее фасад утеплили и облицевали керамогранитными плитами. Рабочие также заменили кровельное покрытие. Капитальный ремонт был назначен после жалобы местной жительницы в 2021 году.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, Кронштадт становится крупным туристическим центром. В рамках развития туризма город развивается, в том числе проводятся работы в госучреждениях.

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