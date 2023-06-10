«Хоронить "Интер" все-таки нужно осторожнее»

10 июня в Стамбуле состоится финал Лиги чемпионов, где сыграют «Манчестер Сити» и «Интер». Букмекеры считают, что выиграет английский клуб. В случае победы команда Пепа Гвардиолы возьмет кубок чемпионов впервые в истории. При этом итальянский клуб выигрывал трофей трижды. Расклад сил перед финалом ЛЧ и коэффициенты спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с комментатором, телеведущим, амбассадором «Лиги ставок» Евгением Евневичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Руссак, Коммерсантъ Фото: Игорь Руссак, Коммерсантъ

— Шансы на победу «Манчестер Сити» очень высоки. Даже если мы сейчас начнем долгое и нудное сравнение составов команд, схем, в которые они играют, все равно «Сити» будет выглядеть лучше. Но, несмотря на все это, на 100% уверенным быть нельзя. Мне кажется, хоронить «Интер» все-таки нужно поосторожнее, притом что английский клуб — фаворит. Может быть, я просто перестраховываюсь. Давайте разбираться. Я знаю людей, которые заряжают на «Сити» сумасшедшие деньги. Уже есть ставка в 3 млн руб. на его победу в основное время с коэффициентом 1,51. Также есть ставка 8,35 млн руб. Лайв-аналитики не исключают, что может быть выше. Я не смог найти людей, которые так искренне верят в «Интер». Евгений, что вы думаете по поводу этого финала?

— Конечно, «Сити» — фаворит. Не хочу повторять полностью за вами, но это так. Команда является таковой как по составу, так и по игре. Если брать важные матчи этого сезона, «Сити» — фаворит. «Реал» и лондонский «Арсенал» не дадут соврать. В чемпионате Англии фактически был матч за чемпионство, и «Сити» не оставил ни шанса команде Артета. Но то же самое, что мы сейчас говорим об английском клубе, мы говорили о команде Пепы Гвардиолы когда-то совсем недавно, когда был финал против «Челси» Томаса Тухеля.

То же самое мы говорили про «Баварию», когда опять же «Челси» в 2012 году играл на «Альянц Арене». По сути, в гостях в финале Лиги чемпионов против «Баварии». И чем завершались те матчи? Все верно: победой команд, в которые вообще никто не верил. Поэтому сегодня я как человек, который до сих пор верит в чудеса, в Деда Мороза, йети и лох-несское чудовище, верю в то, что нечто эдакое мы точно увидим. Я не фанат «Интера», я не фанат «Сити», но у меня есть какая-то чуйка, потому что слишком все спокойно в этом сезоне для англичан. Слишком сильно все их превозносят, любят, восхищаются ими. Что-то должно пойти не так в самый последний момент.

— Хорошо. Я тут сразу коэффициентом внесу ясность. На победу «Сити» в основное время в «Лиге ставок» он составляет 1,52. Если хотите поставить на то, что «Манчестер Сити» просто выиграет — неважно как, — то здесь коэффициент ниже 1,26. И вот ставка 8,35 млн руб. была сделана именно на то, что «Манчестер» возьмет кубок. Но в любом случае в «Лиге ставок» лучшие предложения на рынке не просто так. Сегодня букмекерской компании исполняется 25 лет — юбилей. В честь дня рождения коэффициенты на многие события здесь будут выше, чем у конкурентов. Самая популярная ставка — победа «Сити» в основное время. Прямо сейчас коэффициент на такой исход 1,52. Куда еще смотреть?

— Я думаю, стоит посмотреть на «тотал меньше». Во что я верю, так это в то, что сегодня будет не так много забитых мячей. И дело не в том, что у нас какие-то относительно низовые финалы, потому что мы все-таки увидели три мяча в концовке Лиги конференций. Если брать ЛЧ и последние финалы, вы вообще помните, когда забивали больше двух мячей? До 2019 года. А с тех пор счет был 2:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0. Вполне возможно, что сегодня будет нечто подобное.

Нужно понимать, что «Интер» будет играть против команды, которая заберет мяч, которая будет им владеть 80% времени, и я даже не удивлюсь, если 90%. А это приводит к тому, что команда полностью уходит в оборону. Как ни странно, у игроков Симоне Индзаги в последнее время все наладилось в защите, и именно от этого будет плясать «Интер». И я не могу представить, чтобы сегодня было много мячей. Я точно не верю в пента-трик, хет-трик или покер Эрлинга Холанна. Один, два мяча, может быть, на двоих команды соорудят, но, мне кажется, голевой феерии, как любят говорить комментаторы, не будет.

— Кстати, «Лига ставок» дает на Эрлинга Холанна сумасшедшую линию, там на что только нельзя поставить: первый гол в матче с коэффициентом 3,05, вообще гол в матче — 1,65. Вот самая популярная ставка — победа «Сити», а на втором месте гол Эрлинга Холанна. Забьет он или нет, по вашему мнению?

— Я на самом деле не уверен. Я больше верю в Илкая Гюндогана, потому что в такой форме я немца не видел вообще, наверное, никогда за время его карьеры. Хотя ему сколько? 32 года. Мне кажется, прямо сейчас Илкай Гюндоган — лучший футболист центра поля на планете Земля. Если говорить про момент здесь и сейчас. Я бы зарядил на Илкая.