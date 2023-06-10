На мысе Тургояк открыли копию стелы, установленной на Огненной Земле

В Миассе на мысе Тургояк состоялось открытие стелы «Альбатрос» - точной копии знака, установленного на мысе Горн (архипелаг Огненная Земля). В мероприятии приняли участие губернатор Алексей Текслер и известный путешественник Федор Конюхов, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Стела, установленная на Тургояке, символизирует путешествия и преодоления. «У нас регион, где живут замечательные люди. Я благодарен всем, кто сейчас находится здесь, за энтузиазм, за желание прославлять нашу страну, наш регион, - сказал Алексей Текслер. – Мы гордимся Федором Филипповичем (Конюховым. – «Ъ-Южный Урал») и здесь на Тургояке благодаря ему возникает арт-объект, связанный с его рекордами, с мысом Горн».

В рамках мероприятия сын путешественника Оскар Конюхов презентовал свою первую книгу «С отцом по всем океанам», где рассказал о первом российском переходе через Атлантический океан на весельной лодке, переходе через тихий океан, полете вокруг света на воздушном шаре.

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