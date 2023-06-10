Конфискованная доля Ротенберга в ТРЦ Киева передана Фонду госимущества Украины

Долю конфискованных активов Аркадия Ротенберга в киевском ТРЦ Ocean Plaza передали в управление Фонда госимущества. Соответствующее решение приняло правительство Украины, сообщила первый вице-премьер, глава украинского Минэкономики Юлия Свириденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

«Передаем Фонду госимущества (ФГИУ) долю… олигархов Ротенбергов в ТРЦ Осеаn Рlaza. Актив впоследствии будет выставлен на продажу, средства направим на восстановление»,— приводятся слова госпожи Свириденко в пресс-релизе ведомства.

В управление ФГИУ перешли 66,65% доли ООО «Инвестиционный союз "Лыбидь"» и 100% в ООО «Авангард-Виларти», которым принадлежат права собственности на ТРЦ Осеаn Рlaza. Правительство поручило фонду принять меры для приватизации перечисленных активов и зачислить вырученные деньги в госбюджет.

Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение по иску Министерства юстиции к Аркадию Ротенбергу, Игорю Ротенбергу, Александру Скоробогатьку и Александру Пономаренко в марте. Все четверо бизнесменов находятся под санкциями. Служба безопасности Украины оценивала стоимость изъятых активов в $300 млн.

Лаура Кеффер