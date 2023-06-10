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Президент Казахстана не посетит ПМЭФ-2023

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не приедет на ПМЭФ в этом году. Форум посетят заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и замглавы Минэкономики Тимур Жаксылыков. Об этом Reuters рассказали в пресс-службе правительства страны.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О причинах решения Токаева в правительстве республики не уточняют. При этом ранее, на прошлом форуме, президент Казахстана отмечал, что страна не признает «квазигосударственные территории» в разговоре о статусе ДНР и ЛНР.

ПМЭФ-2023 пройдет 14-17 июня под темой «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

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