Сквер на улице Культуры в Сормове открыли после благоустройства

Завершилось благоустройство сквера у домов №№2-4 на улице Культуры в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Благоустройством сквера занималась компания «Автодорстрой». Подрядчик уложил новые дорожки, высадил деревья, установил качели, лавочки, фонари и клумбы. Работы были выполнены за 12,1 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Сквер на улице Культуры привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды». По ней в 2023 году планируется благоустроить 28 общественных пространств.

Елена Ковалева