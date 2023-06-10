Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сквер на улице Культуры в Сормове открыли после благоустройства

Завершилось благоустройство сквера у домов №№2-4 на улице Культуры в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в Telegram-канале.

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Благоустройством сквера занималась компания «Автодорстрой». Подрядчик уложил новые дорожки, высадил деревья, установил качели, лавочки, фонари и клумбы. Работы были выполнены за 12,1 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Сквер на улице Культуры привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды». По ней в 2023 году планируется благоустроить 28 общественных пространств.

Елена Ковалева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...