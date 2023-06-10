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Два человека погибли и двое пострадали в ДТП с лосем в Нижегородской области

Автомобиль Opel Astra столкнулся с лосем ночью 9 июня около села Большое Карпово в Уренском районе Нижегородской области. Пострадали семилетняя девочка и трехлетний мальчик, их родители погибли на месте, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Фото: УГИБДД по Нижегородской области

Фото: УГИБДД по Нижегородской области

ДТП произошло в 21:48. Семья ехала из Нижнего Новгорода на выходные к родственникам. Детей с многочисленными травмами и переломами доставили в Уренскую районную больницу, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. Состояние мальчика тяжелое, его перевезли в детскую областную больницу. Угрозы жизни нет.

Елена Ковалева

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