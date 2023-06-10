В Петербург придет скандинавский антициклон с ночными заморозками

В Петербург в субботу, 10 июня, придет скандинавский антициклон. В городе установится сухая малооблачная погода с температурой на 5 градусов ниже климатической нормы, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, температура воздуха в городе установится на отметке 15-17 градусов тепла. В области — 13-18 градусов. «Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы»,— пишет господин Леус.

При этом ночью в Ленобласти ожидаются заморозки до -1 градуса. В Петербурге ночь пройдет без осадков при температуре 5-7 градусов тепла. Днем в воскресенье установится 18-20 градусов.

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