У Национальной библиотеки Удмуртии завершили монтаж восстановленного чугунного ограждения

В Ижевске завершились работы по установке чугунного ограждения около здания Национальной библиотеки Удмуртии. Его отлили на заводе «Ижсталь» по историческим образцам, сообщает пресс-служба администрации города.

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Отмечается, что ограждение с оригинальным растительным орнаментом, характерным для сталинской эпохи, восстанавливалось по чертежам, оставшимся с 1950-х годов. Удалось воссоздать 526 элементов ограды, полностью восстановив рисунок. Работы обошлись в 4,6 млн руб. Завершили все работы к Дню города Ижевска.

Напомним, историческую ограду 1958 года возле здания Национальной библиотеки снесли летом 2021 года в ходе реконструкции сквера. Городские власти отмечают, что более 25% ограждений за время эксплуатации были утрачены. Собранный после демонтажа материал был переплавлен в новые ограждения, идентичные первоначальным.

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