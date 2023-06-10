Телефонные мошенники похитили у жителей Удмуртии больше 1,5 млн рублей

Четыре уголовных дела завели за последние сутки в Удмуртии по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража с банковского счета) из-за действий телефонных мошенников. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, всем потерпевшим позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка, и информировали, что зафиксировали якобы попытки оформления кредитов на их имя. Жители Воткинска, Сарапула и Юкаменского им поверили и выполнили все, что предложили звонившие, а именно установить программу удаленного доступа, с помощью которой злоумышленники получили доступ к мобильному приложению банка, и c их счетов списались деньги.

После этого потерпевшие обратились в полицию. Общий ущерб превысил 1,5 млн руб.