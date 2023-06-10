«Запускать титры рано»

10 июня «Манчестер Сити» должен выиграть Лигу чемпионов. По крайней мере, букмекеры в этом практически не сомневаются. Финальный матч самого престижного турнира континента, где английский клуб сыграет с «Интером», состоится в Стамбуле. Есть ли у итальянской команды хоть какие-то шансы против «Манчестер Сити», которого считают непобедимым? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Шансов у «Интера» против «Мансити» никаких — «ушастый кубок» выиграет Пеп Гвардиола и компания. Финал Лиги чемпионов можно посмотреть просто для того, чтобы скоротать вечерок. Конец истории. Титры. Сколько раз футбольный мир слышал подобное. Тот же «Интер» Жозе Моуринью в не таком уж далеком 2010-м не имел почти никаких шансов против «Баварии» и выиграл (2:0). Какова была вероятность, что «Ливерпуль» возьмет кубок, когда он в 2005-м горел «Милану» 0:3 к 60-й минуте финала? А ведь взял. В таких историях всегда есть это неуловимое «почти»!

Конечно, «Мансити» — фаворит. Коэффициент на победу английского клуба в «Лиге ставок» — 1,51. Уже сейчас находятся клиенты, которые заряжают на этот исход сумасшедшие деньги. Пока самая высокая ставка на «Сити» — 3 млн руб., и я не сомневаюсь, что найдутся те, кто поставит больше.

И все же есть болельщики, которые ставят на победу «Интера» в основное время, рассказал “Ъ FM” лайв-аналитик букмекерской компании «Лига ставок» Евгений Медведь: «Не очень много, порядка 10% верят в то, что итальянцы смогут что-то противопоставить команде Пепа Гвардиолы, который седьмой год пытается порадовать своих хозяев и весь город, ту часть Манчестера, которая болеет за синих».

Тем не менее победа «Сити» в основное время — самая популярная ставка на данный момент, на втором месте по популярности — пари на гол самого результативного бомбардира английского клуба, уверяет Евгений Медведь: «Большинство игроков ставят на чистую победу "Манчестер Сити" в основное время. На втором месте, конечно же, Эрлинг Холлан — куда без него. На то, что он сможет отличиться в этой встрече, коэффициент 1,67».

Эксперты на этот раз согласны с букмекерами на все сто. Да что эксперты, даже главный тренер «Интера» Симоне Индзаги говорил о «Сити» и Гвардиоле как о футбольных небожителях: «Мы знаем, что встречаемся с лучшей командой мира. В последние годы "Сити" доминирует в Английской лиге. Это команда, которая уже доходила до финала Лиги чемпионов. Нам надо будет показать наш максимум. У "Сити" великолепный состав, великий тренер, изменивший футбол. Можно сказать, что это идеальная команда практически без слабых мест».

Но если вдруг кто забыл, «Сити» — главный фаворит Лиги чемпионов последние лет этак пять, если не больше.

Пеп Гвардиола работает в Англии с 2016 года, и за это время в команду было вложено около €1 млрд, а главного трофея пока нет. Да, клуб, которым владеют шейхи, близок к нему как никогда, и все же возможны варианты, считает футбольный аналитик Константин Клещев:

«К этому финалу, как мне кажется, должно быть философское отношение. Обыграть сегодня "Манчестер Сити" нельзя, но в финалах происходит все что угодно. Если отталкиваться от этого, то у "Интера" шансы есть. Если серьезно, то "Интер" к концу сезона нашел некий баланс между атакой и обороной. Прежде всего укрепил оборону. А финалы, как известно, выигрывают команды, у которых крепче оборона. Не те, кто больше забивает и умеет атаковать, а те, кто умеет лучше защищаться».

Так что, несмотря на всю мощь «Сити» и мизерные шансы на победу «Интера», запускать титры рано. Кто знает, может быть, сегодня финал Лиги чемпионов подарит нам еще одну историю, которую мы с восхищением и удивлением будем вспоминать десятки лет. Впрочем, забыть это будет сложно, даже если «Сити» выиграет. Все-таки это будет первый кубок чемпионов команды в истории. Так что в любом случае смотрим финал «Манчестер Сити»—«Интер», который стартует сегодня в 22:00.