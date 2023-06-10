В Сочи в 70 многоквартирных домах ведется капремонт

В Сочи капитальный ремонт ведется в 70 многоквартирных домах, в 15 домах подрядчики меняют кровлю, еще в восьми обновляются фасады. Об этом сообщает в своем Telegram глава Сочи Алексей Копайгородский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация города Сочи Фото: Администрация города Сочи

Работы уже завершены в девяти домах, подрядная организация заменила 15 лифтов, крыша отремонтирована на трех МКД, выполнен ремонт внутридомовых инженерных сетей. В общей сложности будет заменено 52 лифта.

Всего в текущем году в Сочи в краткосрочный план капремонта общедомового имущества вошло 98 многоквартирных домов.

Тат Гаспарян

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