В Уфе возбуждено уголовное дело по факту пожара на железнодорожных путях

Следственный отдел по Советскому району Уфы возбудил уголовное дело по признакам нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ), сообщили в пресс-службе управления СКР по Башкирии.

По версии следствия, 9 июня на опасном производственном объекте на Малой Силикатной улице из-за несоблюдения неустановленным лицом правил промышленной безопасности и охраны труда при эксплуатации легковоспламеняющихся веществ в резервуарах, произошло их возгорание. В результате работник объекта получил ожоги различной степени тяжести.

В РЖД вчера сообщали, что возгорание произошло на путях необщего пользования ООО «Уфа-хим», примыкающих к станции «Уфа».

В пресс-службе прокуратуры Башкирии отметили, что ведомство контролирует ход расследования.

Влада Шипилова

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