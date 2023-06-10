В Краснодаре завершается реконструкция улицы Циолковского

В Краснодаре от улицы Гастелло до улицы Репина уложили новое дорожное покрытие, построили тротуар, а также сети освещения и ливневку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
Глава города Евгений Наумов отметил, что реконструкция участка улицы Циолковского — это первый объект из крупных девяти дорожных проектов, который почти готов.
На участке улицы уже установлены дорожные знаки, ограждения, термопластиком нанесена разметка. Продолжается благоустройство территории.
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