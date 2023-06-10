В деревне Гамы на базе бывшего детского лагеря построят парк «Патриот»

В Пермском крае, в деревне Гамы, на базе бывшего детского лагеря «ОДК-Стар» построят парк «Патриот». Об этом стало известно во время недавнего координационного совета по патриотическому воспитанию граждан. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в бывшем лагере «ОДК-Стар» планируется разместить комплекс для краевого центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В прошлом году компания «ОДК-Стар» передала Пермскому краю земельный участок и объекты бывшего детского лагеря, где впоследствии разместят центр.

По словам руководителя центра Руслана Шамсутдинова, на сегодня уже подготовлено отраслевое задание по возведению комплекса, подготовлена дорожная карта, включающая в себя этапы работ с указанием сроков и определения ответственных исполнителей. «В дальнейшем предстоит войти в адресную инвестиционную программу. Строительство Пермского «Авангарда» с расположением на его территории парка «Патриот» позволит создать уникальные площадки для подготовки граждан к военной службе, патриотического воспитания и патриотического туризма, молодежной политики», – подчеркнул Руслан Шамсутдинов.

Напомним, о планах создать в Прикамье центр военной подготовки молодежи «Авангард» стало известно в сентябре 2022 года. Тогда же краевые власти договорились с «ОДК-Стар» о передаче в региональную собственность бывшего детского лагеря предприятия, который не использовался. Территорию признали подходящей для организации военно-патриотического центра с возможностью проведения сборов.