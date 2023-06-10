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Коммерсантъ FM
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«Вместо пива предлагается "ироничная миксология"»

Дарья Цивина — о «Летней кафешке»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о новой веранде, созданной коллаборацией двух команд в память о летних городских шашлыках времен 00-х.

Фото: «Летняя кафешка»

Фото: «Летняя кафешка»

На веранде бара Happy End на Патриарших прудах открылась «Летняя кафешка». Такое немудреное название для своего pop-up проекта выбрали его создатели: стрит-фуд кафе Oz Kebab, раньше работавшее в Кривоколенном переулке, и диско-клуб «Радуга».

Результатом коллаборации двух команд стал «оммаж» на сезонные кафешки эпохи 00-х, в которых, по всей вероятности, авторы проекта и сами «зависали» в ранней юности. В память о летних городских шашлыках с пивом и появилась «Летняя кафешка», призванная взбодрить буржуазные Патрики свежим форматом.

Вместо пива предлагается «ироничная миксология» — «Туркиш спритц» на игристом с турецким лимончелло и специями и White Turkish на турецком кофейном ликере с водкой и сливками. Вместо шашлыков — классика Oz Kebab: денеры c кюфтой, курицей, говядиной, фалафелем или халуми. Кроме знаменитых кебабов, в меню летнего стрит-фуд есть хумус с домашним хлебом, фирменный твист на классический бабагануш под названием «мамагануш», ассорти мезе с бубликом и салатом, чечевичный суп с фетой.

Ну и совсем уж ностальгический «джанк фуд» в виде куриных крыльев гриль чили с сычучаньским маслом, батата фри с соусом тум и тахини, и картофеля фри с айоли, амбой и сыром фета. Средний счет в «Летней кафешке» с алкоголем составляет 1,5 тыс. руб. Так что завсегдатаям Патриарших, и правда, не стоит игнорировать столь приметную новинку сезона.

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