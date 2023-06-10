СКР возбудил дело после пропажи полуторагодовалой девочки в Иркутске

В Иркутске полуторогодовалая девочка пропала вблизи реки, пока ее родители распивали спиртное. Возбуждено дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает управление СКР по Иркутской области. Следователи не исключают, что ребенок мог утонуть.

По данным ведомства, инцидент произошел вчера, 9 июня, когда компания взрослых вместе с малолетними детьми отдыхала на берегу реки Ушаковка. «Пока родители распивали спиртные напитки, дети были предоставлены сами себе, находились у воды. В какой-то момент взрослые обнаружили, что полуторагодовалая девочка исчезла»,— говорится в пресс-релизе.

Лаура Кеффер