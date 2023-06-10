Тимура Ягафарова переизбрали координатором ЛДПР в Удмуртии

Руководитель фракции ЛДПР в госсовете Удмуртии Тимур Ягафаров вновь избран координатором партии в республике. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии. Решение было принято 9 июня на отчетно-выборной конференции удмуртского регионального отделения ЛДПР. Его кандидатуру поддержали единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / ydmurtia_ldpr Фото: vk.com / ydmurtia_ldpr

Также на конференции избрали новый состав координационного совета регионального отделения и контрольно-ревизионной комиссии. В состав руководящего органа ЛДПР в Удмуртии вошли представители депутатского корпуса партии, активисты и сотрудники аппарата.

Напомним, господин Ягафаров возглавляет реготделение ЛДПР в Удмуртии с 2017 года.

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