В Перми начались продажи новой версии автомобилей Lada

АвтоВАЗ с 9 июня начал продажи Lada Vesta NG. По информации в официальном пресс-релизе бренда, цена автомобиля варьируется от 1,2 до 1,7 млн руб., в зависимости от комплектации и типа кузова. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в компании «Эксперт-Авто», которая является одним из дилеров марки в регионе, в Перми машины также уже поступили в продажу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Производство нового поколения Lada Vesta АвтоВАЗ начал в феврале этого года. Модель выпускается в кузовах седан, универсал SW, а также их «внедорожных» версиях Cross и SW Cross соответственно. Автомобили доступны в трех комплектациях: Life, Enjoy и Techno. В базовое оснащение Vesta NG, начиная с Life, входят полностью светодиодная оптика, две подушки безопасности, АБС, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, дисковые тормоза задних колес. В версиях Enjoy и Techno есть дополнительные опции — боковые подушки безопасности, кожаная отделка рулевого колеса, обогрев ветрового стекла, мультимедийная система и другие.