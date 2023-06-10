В Свердловской области локализовали все лесные пожары

Все природные пожары в Свердловской области локализованы и не распространяются, сообщили в департаменте информационной политики региона. Борьбу с огнем ведут более 100 человек, привлечено свыше 40 единиц спецтехники.

По данным ФБУ «Авиалесохрана», в регионе действуют два пожара на площади 1,12 тыс. гектаров. Как уточнили в правительстве, речь идет о Камышловском и Сосьвинском районах.

За сутки ликвидированы три лесных пожара на общей площади более 300 гектаров, в том числе в Артемовском, Пышминском городских округах и в Первоуральске.

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