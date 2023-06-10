Власти Перми выставят на торги участок под застройку на Комсомольском проспекте, 89

Глава Перми Алексей Демкин во время прямого эфира рассказал, как администрация города распорядится земельным участком на Комсомольском проспекте, 89, на котором еще недавно находился аварийный дом. Сейчас участок свободен. «Сейчас готовим участок к торгам, их объявят в конце июля, - заявил Алексей Демкин. – Там будет многоквартирный дом не выше четырех этажей и в тех же габаритах, потому что это зона культурного наследия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Снос аварийного дома на Комсомольском проспекте, 89, фото - администрация Перми Фото: Снос аварийного дома на Комсомольском проспекте, 89, фото - администрация Перми

В пресс-службе администрации Перми уточнили, что под домом имеется в виду общежитие для авиационного учебного центра, пишет 59.ru.

Напомним, что четырехэтажный аварийный дом на Комсомольском проспекте, 89 был признан аварийным в 2016 году. Его расселение происходило с 2019 по 2021 годы, в сентябре 2022 года у дома рухнул подъезд. Его расселение завершили в октябре 2022 года.