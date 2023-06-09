«Яндекс Погода»: 10 июня в Черноземье будет преимущественно дождливо, до +28°

На всей территории Черноземья 10 июня ожидается преимущественно дождливая погода, а среднесуточная температура будет варьироваться от +18 до +28°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Так, облачная погода ожидается в Липецкой и Тамбовской области, где температура воздуха прогреется до +21°…+22°. Теплее всего в субботу будет жителям Белгородской и Воронежской областей – здесь отметка термометра поднимется до +25°…+28°. Однако если в первом регионе жителей может побеспокоить небольшой дождь, то во втором - ливень. Он же прогнозируется в Курской области, где средняя температура составит +24°.

Прохладнее всего 10 июня будет в Орловской области, где отметка термометра поднимется лишь до +18°, и может пройти небольшой дождь.

Владимир Зоркий