«Carmina Burana», «Адреса андеграунда» и рок-фестивали

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать «Суровый рок», кантату Карла Орфа «Carmina Burana» и курганское исполнение песен Виктора Цоя. В театрах посетить премьеру «Танц-артель», в музеях — выставку «Адреса андеграунда» и читку новой пьесы Николая Коляды «Две капли Коти», рассказывающую о модельере Надежде Ламановой. Подробнее о культурных мероприятиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гарик Сукачев

Фото: Александр Комаров, Коммерсантъ Гарик Сукачев

Фото: Александр Комаров, Коммерсантъ

Концерты

На площадке «Екатеринбург Арена» 10 и 11 июня пройдет рок-фестиваль «Кардиограмма». Его хедлайнерами станут Гарик Сукачев, Владимир Кузьмин, группы «Кипелов», «Чиж и Ко», Uma2rman, «Сурганова и оркестр», «Мураками», «Ундервуд» и другие. Стоимость билета на оба дня фестиваля — от 2,8 тыс. руб.

В концерт-холле «Свобода» 11 июня пройдет финал фестиваля андеграундного рока «Суровый рок». Перед зрителями выступят такие группы, как «Рыба пила», «Против ветра», «Кошмары Гагарина», «Ufa», «Печенье» и другие. Посещение финала фестиваля бесплатно.

На летней сцене Музея андеграунда 11 июня впервые в Екатеринбурге выступит группа «Залпом» с концертом «Дискотека о любви» (при участии группы «LongHongKong»). Это будет иммерсивное представление с драматургией, танцами и героями, а зритель окажется в центре действия. Стоимость билета на концерт — 600 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Симфонический хор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Симфонический хор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Свердловской государственной академической филармонии 13 июня состоится концерт «Carmina Burana», на котором прозвучит одноименная кантата Карла Орфа. Музыка немецкого композитора основана на стихах путешествующих средневековых поэтов: студентов, школяров, беглых монахов. Их тексты хранились в монастырской библиотеке, но были совсем не монашеского содержания. Стихи рассказывают о том, что и тогда людей интересовали вино, азартные игры, удача и богатство. Кантату Орфа исполнят Симфонический хор Свердловской филармонии, Уральский молодежный симфонический оркестр под руководством дирижера Андрея Петренко и солисты Альбина Шайхиева (сопрано), Дамир Закиров (тенор), Алексей Фролов (бас). Стоимость билета — от 1,15 тыс. руб.

В клубе «Ц» 14 июня состоится концерт фолк-группы «Девица», на котором исполнители представят новый клип и мини-альбом. Музыка группы отличается женственностью, загадочностью, в ней звучат светлая тоска и любовь. Пленительное пение переплетается с гитарами, барабанами и легкими звуками флейт. Стоимость билета на концерт группы — от 700 руб.

На сцене Дворца культуры железнодорожников 14 июня симфонический оркестр «Модерн» исполнит саундтреки Джона Уильямса из серии романов о «Гарри Поттере» — музыкальные темы из «Философского камня», «Тайной комнаты», «Узника Азкабана» и «Кубка огня». Стоимость билета — от 900 руб.

В Свердловской государственной академической филармонии 15 июня состоится концерт «Закрытие сезона». На нем Уральский академический филармонический оркестр под руководством дирижера Дмитрия Лисса и солист Андрей Коробейников (фортепиано) исполнят Концерт №3 для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева и Симфонию №7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича. Стоимость билета — от 1,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В джазовом клубе EverJazz 16 июня состоится концерт «King of Rock-n-roll» группы Дениса Мажукова. В исполнении Дениса Мажукова (фортепиано, вокал), Евгения Кудряшова (гитара), Алексея Фетисова (бас-гитара) и Александра Тимофеева (ударные) прозвучат песни Элвиса Пресли, Джерри Ли Льюиса, Литтла Ричарда и Рэя Чарльза, а также сочинения Дениса Мажукова и Даниила Крамера. Стоимость билета на концерт — от 1,2 тыс. руб.

В концерт-холле «Свобода» 16 июня состоится трибьют-концерт группы «Кино» от курганской группы «Братья Lumiere». Музыканты исполнят как всем известные хиты Виктора Цоя, так и композиции, которые слышали немногие. Стоимость билета на концерт — от 500 руб.

Спектакли

Во Дворце молодежи 13 июня покажут комедию положений «Идеальная жена». Действие разворачивается в начале XX века в Петербурге. Сюжет рассказывает о трех влюбленных парах, которые решили встретиться на одной и той же жилплощади — в квартире семьи Трубецких. Супруги оказываются вовлечены в интриги и комичные ситуации, песни и танцы, признания влюбленных и подозрения. Это поможет героям по-новому взглянуть на свои чувства. В спектакле заняты Мария Порошина, Андрей Кайков, Петр Красилов, Татьяна Абрамова, Илья Древнов, Игорь Письменный и Любовь Тихомирова. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец молодежи

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дворец молодежи

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На сцене Дворца молодежи 14 июня представят спектакль «Любовь в квадрате». Постановка рассказывает о двух историях любви, герои которых встретятся с непредсказуемыми обстоятельствами. Смогут ли они обрести настоящее счастье и возродить прежние чувства — ответы на эти вопросы даст сюжет спектакля. В ролях: Алексей Маклаков, Анна Якунина, Мария Свирид и Иван Мулин. Стоимость билета — от 1,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставочный проект «Театр Надежды Ламановой» в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Свердловский областной краеведческий музей имени Клера)

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Выставочный проект «Театр Надежды Ламановой» в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Свердловский областной краеведческий музей имени Клера)

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Свердловский областной краеведческий музей имени Клера)на выставке «Театр Надежды Ламановой» 14 июня пройдет читка новой пьесы Николая Коляды «Две капли Коти», посвященной модельеру Надежде Ламановой. Сюжет рассказывает о финальном периоде жизни великого русского модельера. Надежда Ламанова была поставщицей Ее Императорского Величества и обшивала высший свет императорской России. После революции осталась в России. На выставке Арт-Деко в Париже в 1923 года она представила новую коллекцию в стиле авангарда, чем произвела фурор. Сотрудничала с несколькими театрами, главным из которых был МХТ, основанный Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко. Умерла в Москве в 1941 году. Автор пьесы и режиссер читки Николай Коляда, в роли Надежды Ламановой — заслуженная артистка России Ирина Ермолова. Стоимость билета — от 150 руб.

В Екатеринбургском театре оперы и балета (Урал Опера Балет) 14 и 15 июня состоится премьера «Танц-артель» артистов театра и хореографов Игоря Булыцына и Константина Хлебникова. Они поставили одночастные балеты на электронную музыку Иоганнеса Брамса, Клода Дебюсси, Анастасии Выймовой, Сергея Гилева и Дмитрия Селипанова. В программу входят новая миниатюра Александра Меркушева и «Полдень» Максима Петрова — хореографа, который возглавит «Урал Балет» в следующем сезоне. Художественный руководитель труппы Вячеслав Самодуров. Стоимость билета — от 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-показ выставки «Адреса андеграунда»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Пресс-показ выставки «Адреса андеграунда»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выставки

В Большом выставочном зале центра «Эрмитаж-Урал» 10 июня открылась выставка «Адреса андеграунда», посвященная свердловскому неофициальному искусству 1960-х — 1980-х годов и его главным героям. В экспозиции выставки представлено более 200 произведений из музейных и частных собраний Екатеринбурга: Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Музея Кашкина, Музея андеграунда, Галереи Синара Арт и других. Во время формирования выставки было отреставрировано 12 работ, среди которых — «Теленок с голубыми глазами» Александра Лысякова, «Портрет Зинаиды Гавриловой» Валерия Гаврилова и «Константинов-артист» Виктора Трифонова. Выставка продолжит работу до 17 сентября. Стоимость полного билета — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижнетагильский музей изобразительных искусств. Выставка екатеринбургского художника ювелира Алексея Попова «Городские истории»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Нижнетагильский музей изобразительных искусств. Выставка екатеринбургского художника ювелира Алексея Попова «Городские истории»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Нижнетагильском муниципальном музее изобразительных искусств 2 июня открылась выставка «Городские истории» екатеринбургского художника-ювелира Алексея Попова. В экспозиции представлены архитектурные объекты Екатеринбурга, стилизованные под ювелирные украшения. Среди экспонатов выставки можно увидеть перстни с Белой Башней и Домом Обороны, «УрФУ», «Каслинский павильон», «Мадрид», «Окружной дом офицеров» и здание гостиницы «Исеть». В серебряных украшениях использованы такие уральские драгоценные камни, как родонит, лазурит, яшма, кварц и горный хрусталь. Автор выставки, создатель студии ювелирного дизайна «Simvol-Ekb» Алексей Попов является членом Союза художников России. Выставка «Городские истории» будет работать до 23 июля. Стоимость полного билета — 200 руб.

Кино

В Ельцин Центре с 8 по 14 июня проходит показ фильма «Таинственный поезд» режиссера Джима Джармуша на языке оригинала с русскими субтитрами. Три истории, рассказанные в фильме, объединены местом действия — обшарпанным отелем «Аркадия» в столице рок-н-ролла Мемфисе. Фильм рассказывает о молодой паре японских туристов Мицуко и Джун, приехавших в паломничество по местам славы Элвиса Пресли и Карла Перкинса, об итальянке Луизе, которая сопровождает гроб своего мужа и вынуждена остаться в городе еще сутки, и о Джонни по прозвищу Элвис, которого бросила девушка. В отеле им предстоит провести вместе ночь. Стоимость билета на кинопоказ — 320 руб.

В Ельцин Центре с 8 по 14 июня показывают фильм режиссера Жака Одиара «Париж, 13-й округ» на французском языке с русскими субтитрами. Герои Эмили, Камилль и Нора, молодые, независимые, импульсивные, они желают оторваться от своего прошлого и найти себя. Иногда они встречаются, влюбляются и снова остаются в одиночестве. Стоимость билета — 320 руб.

Подготовила Анастасия Таначева