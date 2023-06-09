«Идеологию запретить невозможно»

Татарстанские парламентарии поспорили о том, нужна ли в России государственная идеология, чтобы воспитать патриотизм у молодежи. Члены фракции КПРФ указали, что идеология необходима, как источник, из которого бы «свое мужество черпали солдаты». Но, по мнению коммунистов, этому мешает ст. 13 Конституции РФ, согласно которой «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Представители «Единой России», напротив, заявили, что необходимо идеологическое многообразие, а господствующей идеологии в государстве быть не должно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tatarstan.ru Фото: tatarstan.ru

Вопрос о необходимости в стране государственной идеологии был поднят вчера на заседании Госсовета Татарстана во время обсуждения «реализации молодежной политики» в республике. После того, как министр по делам молодежи Ринат Садыков выступил с докладом перед депутатами, к нему обратился член фракции КПРФ Альберт Ягудин. «В современной Конституции России идеология запрещена. Как вам представляется воспитывать молодежь, патриотизм в отсутствие государственной идеологии?»,— спросил он.

Господин Садыков ответил, что министерство создает условия для того, чтобы «молодые люди, девушки, подростки, которые учатся и воспитываются в Татарстане, были патриотами своей улицы, патриотами своего города, республики, патриотами страны» и «если они любят свою республику, свой дом, своих близких — это самое главное». «Ну, а идеология — это высокого уровня вопрос, который давайте мы отдельно обсудим»,— добавил министр.

«Сказали, что в Конституции России идеология запрещена, что нет идеологии. Но там говорится о многообразии идеологических воззрений»,— решил поправить коммуниста член депутатской группы «Татарстан — новый век» и представитель «Единой России» Николай Рыбушкин. Он подчеркнул, что таких «запретов нет в Конституции Российской Федерации, точно так же как и у нас в конституции Татарстана. «Просто, товарищи, когда задаете вопросы, особенно что касается Конституции, повнимательнее надо»,— попросил он. Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин ответил ему: «Договорились».

Чуть позже дискуссию продолжил депутат «Единой России» Марат Галеев. «Конституция РФ и Конституция Татарстана однозначно говорят о том, что нет одной господствующей идеологии в государстве. Идеологию запретить невозможно — это все равно, что запретить мыслить»,— подчеркнул господин Галеев. Однако, добавил он, «государство на то оно и государство, оно запрещает законодательно радикальные экстремистские идеологии различного толка». «Расистские, фашистские, националистические, которые предполагают изменение государственного строя силовыми методами, террор предполагают. Вот это запрещено»,— привел он пример. «Но многообразие взглядов оно в любом светском государстве допускается в рамках закона. Это достаточно четко должно быть сформулировано»,— заключил господин Галеев.

«Если бы не было идеологии, где бы черпали свое мужество солдаты?»— настоял на необходимости госидеологии глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов. Он признал, что «да, молодежь изменилась» и предложил «посмотреть на коммунистической Китай». «Справляется с интернетом, с воспитанием»,— пояснил он.

Спикер Фарид Мухаметшин на тему госидеологии вчера не высказывался. Однако, как и коммунист, он посетовал на влияние интернета на молодежь. «В воспитательной работе нам противостоят и гаджеты, и интернет, и недружественные страны»,— отметил он. Министр Ринат Садыков, напротив, сказал, что «оттащить молодежь от интернета не получится». «Мы должны это признать. Сегодня большая часть молодежи время проводит в телефоне, в гаджетах — с этим нужно смириться»,— подчеркнул господин Садыков. Он предложил депутатам и чиновникам «просто усилить свое влияние в интернете».

Кирилл Антонов