В Воронеже открылось реготделение Российского исторического общества

На площадке крупнейшего в Черноземье Воронежского государственного университета (ВГУ) открылось региональное отделение Российского исторического общества, сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе вуза.

Врио председателя правления федерального Российского исторического общества Руслан Гагкуев на заседании в ВГУ напомнил, что отделения организации уже работают в 60 субъектах РФ, в том числе в соседних регионах Черноземья — Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях.

В ВГУ сообщили, что региональное отделение Российского исторического общества будет заниматься в Воронеже «объединением усилий общества, государства, научно-исторического и педагогического сообществ для формирования общероссийской исторической культуры».

Сергей Калашников

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