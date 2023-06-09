Курс доллара. Прогноз на 12–16 июня

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Курс может закрепиться выше отметки 85 руб./$ На минувшей неделе курс доллара преодолел важный уровень — 80 руб./$, после которого открывается дорога для дальнейшего постепенного ослабления российской валюты. Фактором роста курса станет традиционный летний спрос на валюту среди населения для сезона отпусков. Среднесрочно курс может закрепиться выше отметки 85 руб./$ на фоне роста спроса со стороны участников внешнеэкономической деятельности. С другой стороны, российской валюте будут по-прежнему оказывать поддержку высокие нефтяные котировки и фактор налогового периода, который станет актуальным во второй половине этого месяца. Из важных событий до конца недели выделяем решение ФРС США по ставке, которое состоится в среду. Пауза в повышении ставки создаст позитивные настроения на финансовых рынках.

Егор Жильников,

главный аналитик Не видим сильных драйверов для укрепления рубля В моменте американская валюта тестировала отметку 83 руб. На фоне начала месяца активность экспортеров на рынке минимальна (участники придерживают экспортные доходы за рубежом, в том числе инвестируя в иностранные гособлигации), при этом спрос среди импортеров и населения остается стабильным. Мы не видим сильных драйверов для укрепления рубля. Полагаем, что рост доллара сохранится с ориентиром на отметку 85 руб. Укрепление доллара будет скорее носить плавный характер ввиду относительно сильной фундаментальной стоимости рубля.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках К концу месяца поддержкой рублю может выступить продажа валютной выручки экспортерами Поддержать курс рубля способна активизация продаж валюты во второй половине июня, а также дальнейшие перспективы расширения российского экспорта в Китай. При этом снижение нефтяных котировок поспособствовало ослаблению позиций российского рубля. Решение регулятора оставить ключевую ставку неизменной было ожидаемо рынком и не оказало влияния на курс национальной валюты. На фоне старта летнего сезона отпусков рубль может оказаться под давлением возросшего спроса россиян на валюту для зарубежных путешествий. К концу месяца поддержкой рублю может выступить продажа валютной выручки экспортерами. Дальнейшая ситуация на валютном рынке продолжает оставаться под заметным влиянием риторики мирового информационного поля.

Денис Буйволов,

аналитик Ключевым событием предстоящей недели будет заседание ФРС Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 80,5–83,5. После апрельского спада нефтяные цены удерживаются на относительно невысоких уровнях. Приток валютной выручки в страну не может комфортно удовлетворить спрос со стороны восстановившегося импорта. Добавим увеличенные бюджетные расходы и острую геополитику. Все эти факторы оказывают давление на нацвалюту. Решение ЦБ РФ продлить монетарную паузу на позициях рубля принципиально не скажется. Ключевым событием предстоящей недели будет заседание ФРС. Если регулятор оставит ставки без изменений, вероятность такого исхода, согласно Fed Watch Tool, составляет 75%, доллар отступит от локальных максимумов, дав шанс на укрепление позиций commodities и валютам развивающихся стран.